Сафонов прокомментировал победу в финале Межконтинентального кубка ФИФА

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды в финале Межконтинентального кубка ФИФА над бразильским «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).

Российский голкипер выложил в своём телеграм-канале фото с подписью «Что за вечер».

В матче с «Фламенго» Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».