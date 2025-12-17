Скидки
Сафонов прокомментировал победу в финале Межконтинентального кубка ФИФА

Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды в финале Межконтинентального кубка ФИФА над бразильским «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Российский голкипер выложил в своём телеграм-канале фото с подписью «Что за вечер».

В матче с «Фламенго» Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».

Сафонов — первый в истории, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА
Комментарии
