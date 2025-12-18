Нуну Мендеш: конечно, мы поблагодарили Сафонова. Рады, что он с нами

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался об игре голкипера команды Матвея Сафонова после финального матча Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским «Фламенго».

«Это был сложный матч. Конечно, мы поблагодарили Сафонова. Сегодня он показал, что эффективен в серии пенальти, я рад за него. Он отличный парень, который шутит со всеми. Мы рады, что он с нами. На поле и вне его это невероятный человек. Стараемся тренировать серию пенальти, думаю, сегодня у нас это хорошо получилось. Мы промахнулись дважды, но Матвей был чрезвычайно хорош, отразив четыре пенальти», — приводит слова Мендеша L' Équipe.

В матче с «Фламенго» Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.