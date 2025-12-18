РФС отреагировал на завоевание Сафоновым Межконтинентального кубка с «ПСЖ»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) поздравила голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова с победой в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане одолели «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

«Поздравляем Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА. Вратарь сборной России стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире ФИФА. Браво, Матвей», — говорится в сообщении пресс-службы РФС в телеграм-канале.

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи.