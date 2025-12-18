«ПСЖ» выиграл все свои серии пенальти под руководством Луиса Энрике
«ПСЖ» выиграл все свои серии пенальти под руководством Луиса Энрике, сообщает Opta. В среду, 17 декабря, французский клуб одержал победу в финале Межконтинентального кубка ФИФА над бразильским «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
Ранее «ПСЖ» по пенальти победил «Ланс» в Кубке Франции (декабрь 2024 года), «Ливерпуль» в Лиге чемпионов в марте 2025-го, «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА (август 2025 года).
Отметим, российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов отыграл всю встречу с «Фламенго» и отразил четыре удара в послематчевой серии.
