«ПСЖ» выиграл все свои серии пенальти под руководством Луиса Энрике

«ПСЖ» выиграл все свои серии пенальти под руководством Луиса Энрике, сообщает Opta. В среду, 17 декабря, французский клуб одержал победу в финале Межконтинентального кубка ФИФА над бразильским «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).

Ранее «ПСЖ» по пенальти победил «Ланс» в Кубке Франции (декабрь 2024 года), «Ливерпуль» в Лиге чемпионов в марте 2025-го, «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА (август 2025 года).

Отметим, российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов отыграл всю встречу с «Фламенго» и отразил четыре удара в послематчевой серии.