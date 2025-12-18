Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Брентфорд, результат матча 17 декабря 2025, счёт 2:0, Кубок английской лиги 2025/2026

«Манчестер Сити» переиграл «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги
Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты хозяев.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32'     2:0 Савио – 67'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки на 32-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Савио удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

В предыдущем раунде кубка «Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» со счётом 3:1, а «Брентфорд» переиграл «Гримсби Таун» (5:0).

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1.

«Челси» переиграл «Кардифф Сити» в 1/4 финала Кубка английской лиги
