«Манчестер Сити» переиграл «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги
Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты хозяев.
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32' 2:0 Савио – 67'
Первый мяч в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки на 32-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Савио удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.
В предыдущем раунде кубка «Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» со счётом 3:1, а «Брентфорд» переиграл «Гримсби Таун» (5:0).
Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1.
