«Очень рад за Матвея». Буффон — о четырёх отбитых пенальти Сафонова в финале за «ПСЖ»

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поздравил российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова после финального матча Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане победили «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — сказал Буффон Sport24.

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для голкипера этот трофей стал шестым в составе французской команды.