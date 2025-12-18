«Наконец-то попал на общее фото». В «Краснодаре» пошутили над фото Сафонова с трофеем

В «Краснодаре» с юмором отреагировали на фото российского вратаря Матвея Сафонова с межконтинентальным кубком ФИФА после победы «ПСЖ» над бразильским «Фламенго» со счётом 1:1 (2:1 пен.). Воспитанник «быков» отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

«Когда наконец-то попал на общее фото», – сообщает телеграм-канал «Краснодара».

Напомним, ранее в прессе появлялась новость, что Сафонова вырезали с командной фотографии парижан. Тогда вратарь сообщил, что на самом деле его никто не вырезал с фото — просто так получилось, что его не видно за другими футболистами «ПСЖ».