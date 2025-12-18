Скидки
Талавера-де-ла-Рейна — Реал, результат матча 17 декабря 2025, счёт 2:3, 1/16 финала Кубка Испании 2025/2026

«Реал» дважды пропустил в концовке от клуба третьей лиги в Кубке Испании, но победил
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретились «Талавера-де-ла-Рейна» из третьей лиги страны и мадридский «Реал». Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты «Королевского клуба».

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Талавера-де-ла-Рейна
Талавера-де-ла-Рейна
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 41'     0:2 Фаррандо – 45+1'     1:2 Арройо – 80'     1:3 Мбаппе – 88'     2:3 ди Ренсо – 90+1'    

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, форвард «Реала» Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 45+1-й минуте защитник клуба «Талавера-де-ла-Рейна» Мануэль Фаррандо отправил мяч в собственные ворота. На 80-й минуте форвард клуба третьей лиги Науэль Арройо отыграл один мяч. На 88-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 90+1-й минуте игрок хозяев Гонсало ди Ренсо вновь сократил разницу в счёте.

Таким образом, команда «Талавера-де-ла-Рейна» завершила свои выступления в Кубке Испании — 2025/2026. Мадридский «Реал» квалифицировался в следующую стадию турнира. Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона».

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
