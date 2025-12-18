«Вижу впервые». Тренер «ПСЖ» Энрике — о четырёх подряд отбитых пенальти Сафонова в финале

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре российского вратаря команды Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане победили бразильский «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

— Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь отразил четыре пенальти подряд?

— Нет, я впервые вижу, чтобы вратарь отразил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, мы заслужили эту победу, — сказал Энрике в интервью изданию L'Equipe.

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи.