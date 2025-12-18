Скидки
«Сафонов провёл незабываемый вечер». BBC — об игре россиянина в финале кубка

Комментарии

Телеканал BBC прокомментировал игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане победили «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Четыре сейва! Матвей Сафонов провёл незабываемый вечер: «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок», — говорится в публикации BBC в социальной сети Х.

Напомним, в серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.

Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео
