«Сафонов провёл незабываемый вечер». BBC — об игре россиянина в финале кубка
Телеканал BBC прокомментировал игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане победили «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Четыре сейва! Матвей Сафонов провёл незабываемый вечер: «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок», — говорится в публикации BBC в социальной сети Х.
Напомним, в серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.
