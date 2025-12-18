Тренер «ПСЖ» Луис Энрике ушёл от вопроса, станет ли Сафонов основным вратарём команды

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после финального матча Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) ответил на вопрос, станет ли российский голкипер Матвей Сафонов основным вратарём команды. Россиянин отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

– Выход Сафонова в стартовом составе и его выдающаяся игра вновь разжигают конкуренцию? Можно ли ждать смену первого номера?

– Действительно ли вы считаете, что сейчас подходящее время для разговоров об этом? Пришло время отпраздновать этот трофей, поздравить всех тех, кто играл, тех, кто не играл, порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но сейчас нам просто нужно насладиться этим моментом, – приводит слова Энрике L’Équipe.

Сафонов сыграл в четвёртом матче подряд. Его команда не проиграла ни в одной из этих встреч.