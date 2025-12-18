Инфантино вручил Сафонову медаль за победу с «ПСЖ» в Межконтинентальном кубке

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову медаль за победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. В финальном матче турнира «ПСЖ» с Сафоновым в воротах одолел бразильский «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для голкипера этот трофей стал шестым в составе французской команды.

Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Джанни Инфантино в качестве одного из организаторов турнира принимал участие в церемонии награждения победителей.