Главная Футбол Новости

Инфантино вручил Сафонову медаль за победу с «ПСЖ» в Межконтинентальном кубке

Комментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову медаль за победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. В финальном матче турнира «ПСЖ» с Сафоновым в воротах одолел бразильский «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для голкипера этот трофей стал шестым в составе французской команды.

Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Джанни Инфантино в качестве одного из организаторов турнира принимал участие в церемонии награждения победителей.

