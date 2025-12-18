«Севилья» с минимальным счётом проиграла «Алавесу» в Кубке Испании
Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026 между «Алавесом» и «Севильей». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мендисорроса» в Витории, одержали хозяева со счётом 1:0.
Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Висенте – 79'
Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий «Алавеса» Карлос Висенте, реализовав пенальти.
Таким образом, «Севилья» завершила свои выступления в Кубке Испании — 2025/2026. «Алавес», в свою очередь, квалифицировался в следующую стадию турнира.
Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).
