Главная Футбол Новости

Алавес — Севилья, результат матча 18 декабря, счет 1:0, Кубок Испании 2025/2026

«Севилья» с минимальным счётом проиграла «Алавесу» в Кубке Испании
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026 между «Алавесом» и «Севильей». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мендисорроса» в Витории, одержали хозяева со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Висенте – 79'    

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий «Алавеса» Карлос Висенте, реализовав пенальти.

Таким образом, «Севилья» завершила свои выступления в Кубке Испании — 2025/2026. «Алавес», в свою очередь, квалифицировался в следующую стадию турнира.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).

Календарь Кубка Испании-2025/2026
Турнирная Кубка Испании-2025/2026
