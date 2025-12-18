Скидки
Газета L'Équipe поставила Сафонову лучшую оценку в «ПСЖ» за игру с «Фламенго»

Комментарии

Французская газета L' Équipe поставила вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову лучшую оценку в команде за игру в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским «Фламенго».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Оценки игроков «ПСЖ» по версии L' Équipe: Сафонов – 9, Заир-Эмери – 7, Маркиньос – 3, Пачо – 6, Нуну Мендеш – 5, Жоау Невеш – 6, Витинья – 5, Фабиан Руис – 4, Дуэ – 4, Хвича Кварацхелия – 6. Ли Кан Ин, получивший травму и покинувший поле на 35-й минуте, остался без оценки. Оценки выставлялись по 10-балльной системе.

В матче с «Фламенго» Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

