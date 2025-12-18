Скидки
Главная Футбол Новости

Ньюкасл — Фулхэм, результат матча 18 декабря 2025, счёт 2:1, 1/4 финала Кубка английской лиги

«Ньюкасл» переиграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка лиги
Комментарии

В ночь с 17 на 18 декабря завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты хозяев, забив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Висса – 10'     1:1 Лукич – 16'     2:1 Майли – 90+2'    

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «сорок» Йоан Висса. Через шесть минут лондонской команде удалось отыграться. Мяч в сетку отправил сербский полузащитник Саша Лукич. Ассистировал ему американский защитник «дачников» Энтони Робинсон. На 90+2-й минуте встречи точку в матче поставил английский хавбек хозяев Льюис Майли, отличившийся с передачи итальянского полузащитника Сандро Тонали.

На данный момент, кроме «сорок», в полуфинал Кубка лиги вышли ещё две команды: «Манчестер Сити» и «Челси». Отметим, «Ньюкасл Юнайтед» является действующим победителем турнира, одолев в решающем матче прошлого года «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Календарь Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
