В ночь с 17 на 18 декабря завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты хозяев, забив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «сорок» Йоан Висса. Через шесть минут лондонской команде удалось отыграться. Мяч в сетку отправил сербский полузащитник Саша Лукич. Ассистировал ему американский защитник «дачников» Энтони Робинсон. На 90+2-й минуте встречи точку в матче поставил английский хавбек хозяев Льюис Майли, отличившийся с передачи итальянского полузащитника Сандро Тонали.

На данный момент, кроме «сорок», в полуфинал Кубка лиги вышли ещё две команды: «Манчестер Сити» и «Челси». Отметим, «Ньюкасл Юнайтед» является действующим победителем турнира, одолев в решающем матче прошлого года «Ливерпуль» со счётом 2:1.

