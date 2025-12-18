«Новый кошмар для Шевалье». RMC Sport – об игре Сафонова в Межконтинентальном кубке

Французское издание RMC Sport оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1 (2:1 пен.).

«Герой парижского вечера. А возможно, и новый кошмар для Лукаса Шевалье. Вновь выйдя в стартовом составе по решению Луиса Энрике в финале Межконтинентального кубка в среду, Матвей Сафонов выдал выдающийся матч и даже превзошёл ожидания, став ключевой фигурой в серии пенальти против «Фламенго», — написано в статье.

Напомним, в серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.