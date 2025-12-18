Определились три полуфиналиста Кубка английской лиги из четырёх

Завершилось три матча 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026, по итогам которых стали известны три участника полуфинала турнира.

Этими участниками стали «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Напомним, на стадии 1/4 финала «сороки» переиграли «Фулхэм» со счётом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время; «горожане» на своём поле уверенно обыграли «Брентфорд» (2:0), а «пенсионеры» были сильнее «Кардифф Сити», переиграв соперника со счётом 3:1 на выезде.

Последним участником 1/2 финала станет победитель противостояния между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт 23 декабря.

