Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились три полуфиналиста Кубка английской лиги из четырёх

Определились три полуфиналиста Кубка английской лиги из четырёх
Комментарии

Завершилось три матча 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2025/2026, по итогам которых стали известны три участника полуфинала турнира.

Этими участниками стали «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Напомним, на стадии 1/4 финала «сороки» переиграли «Фулхэм» со счётом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время; «горожане» на своём поле уверенно обыграли «Брентфорд» (2:0), а «пенсионеры» были сильнее «Кардифф Сити», переиграв соперника со счётом 3:1 на выезде.

Последним участником 1/2 финала станет победитель противостояния между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт 23 декабря.

Календарь Кубка лиги
Материалы по теме
«Ньюкасл» переиграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android