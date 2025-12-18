Скидки
Тренер «Фламенго» — о четырёх отбитых пенальти Сафонова: будто он видел нашу тренировку



Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис прокомментировал четыре отбитых пенальти российского голкипера «ПСЖ» (1:1, 2:1 пен.) Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Вратари изучают соперников, аналитики работают, тренеры вратарей тоже. Голкипер «ПСЖ», должно быть, очень хорошо подготовился — он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео. Такое ощущение, будто он видел нашу тренировку вчера. Я предпочитаю поздравить «ПСЖ» и вратаря, который отразил удары и сделал команду чемпионом», — приводит слова Луиса UOL.

Россиянин был признан лучшим игроком встречи. Для Сафонова этот трофей стал шестым в составе французской команды.

Новости. Футбол
