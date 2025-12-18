Скидки
«ПСЖ» призвал фанатов писать благодарности Сафонову после Межконтинентального кубка

Комментарии

Один из официальных аккаунтов французского «Пари Сен-Жермен» в социальной сети X опубликовал сообщение, в котором призвал болельщиков писать слова благодарности российскому вратарю команды Матвею Сафонову на фоне его успешной игры в финальном матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Матвей отразил четыре удара в послематчевой серии и был признан лучшим игроком матча.

«Оставьте здесь свою благодарность Сафонову», — написано в аккаунте парижан в соцсети X.

Фото: Скриншот из соцсетей «ПСЖ»

На данный момент болельщики оставили уже более 1400 комментариев.

Сафонов провёл уже четыре матч подряд в стартовом составе парижан. За это время голкипер пропустил три мяча и в двух матчах отыграл «на ноль».

