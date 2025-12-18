Скидки
«Нечто особенное». Президент «ПСЖ» — об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка

«Нечто особенное». Президент «ПСЖ» — об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1 (2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Шесть титулов — это история для клуба, для Франции, для наших болельщиков, для Парижа. У нас команда воинов, потрясающий тренер. Спортивный советник, штаб, лучшие болельщики…Мы действительно очень счастливы. Сегодня мы по-настоящему гордимся. Победить здесь, в Катаре, — это нечто особенное. Сафонов? Это великолепно. У нас два вратаря действительно очень высокого уровня. Отразить четыре пенальти — это нечто потрясающее», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, в серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.

