Матвей Сафонов установил вратарский рекорд «ПСЖ» в XXI веке
Поделиться
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов установил рекорд среди голкиперов клуба по количеству отбитых мячей в серии послематчевых пенальти в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
По информации источника, россиянин стал первым вратарем «ПСЖ», которому удалось отразить четыре удара в одной серии пенальти в XXI веке.
Напомним, «ПСЖ» завоевал титул, обыграв «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). Мтавей Сафонов отыграл весь матч и отразил четыре 11-метровых удара в послематчевой серии. Это шестой трофей россиянина в составе французского гранда.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
03:15
-
03:15
-
03:02
-
02:56
-
02:24
-
02:14
-
02:11
-
01:58
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:25
-
01:15
-
01:14
-
01:00
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:24
-
00:12
-
00:07
-
00:05
- 17 декабря 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:48
-
23:46
-
23:33