Матвей Сафонов установил вратарский рекорд «ПСЖ» в XXI веке

Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов установил рекорд среди голкиперов клуба по количеству отбитых мячей в серии послематчевых пенальти в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

По информации источника, россиянин стал первым вратарем «ПСЖ», которому удалось отразить четыре удара в одной серии пенальти в XXI веке.

Напомним, «ПСЖ» завоевал титул, обыграв «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). Мтавей Сафонов отыграл весь матч и отразил четыре 11-метровых удара в послематчевой серии. Это шестой трофей россиянина в составе французского гранда.

Непобитые рекорды в спорте:

Комментарии
