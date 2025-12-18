Матвей Сафонов установил вратарский рекорд «ПСЖ» в XXI веке

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов установил рекорд среди голкиперов клуба по количеству отбитых мячей в серии послематчевых пенальти в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, россиянин стал первым вратарем «ПСЖ», которому удалось отразить четыре удара в одной серии пенальти в XXI веке.

Напомним, «ПСЖ» завоевал титул, обыграв «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). Мтавей Сафонов отыграл весь матч и отразил четыре 11-метровых удара в послематчевой серии. Это шестой трофей россиянина в составе французского гранда.

