Статистика Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил одно спасение по ходу основного и дополнительного времени (0.83 xGoT после ударов в створ), а также четыре сейва в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка 2025 с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Данную статистику приводит статистический портал Fotmob.
Отмечается, что у голкипера 85% точных передач (28/33), три точных длинных передачи из семи.
Матч с «Фламенго» стал четвёртым подряд для российского футболиста в нынешнем сезоне в составе французского гранда во всех турнирах.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
Самые дорогие российские футболисты:
- 18 декабря 2025
-
03:15
-
03:15
-
03:02
-
02:56
-
02:24
-
02:14
-
02:11
-
01:58
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:25
-
01:15
-
01:14
-
01:00
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:24
-
00:12
-
00:07
-
00:05
- 17 декабря 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:48
-
23:46
-
23:33