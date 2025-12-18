Статистика Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил одно спасение по ходу основного и дополнительного времени (0.83 xGoT после ударов в створ), а также четыре сейва в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка 2025 с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Данную статистику приводит статистический портал Fotmob.

Отмечается, что у голкипера 85% точных передач (28/33), три точных длинных передачи из семи.

Матч с «Фламенго» стал четвёртым подряд для российского футболиста в нынешнем сезоне в составе французского гранда во всех турнирах.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

