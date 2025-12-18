«Столько слёз я сегодня пролила». Жена Сафонова – об игре Матвея в матче с «Фламенго»

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова прокомментировала игру мужа в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1, пен.).

«Ребят, сегодня победный спам. Счастлива видеть в его жизни эти прекрасные моменты, когда Матвей доказывает всё своим трудом. Бывают разные периоды, но те невероятные эмоции в дни, когда он творит что-то уникальное, просто накрывают меня с головой. Столько слёз я сегодня пролила, да и седых волос, кажется, прибавилось. Хорошо, что их не видно. Ещё один трофей, ещё одна важная победа, ещё один вечер, когда каждый, кто смотрит футбол, знает: этот парень сделал то, чего до сих пор не делал никто», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Напомним, в серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.