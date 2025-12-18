Скидки
«Столько слёз я сегодня пролила». Жена Сафонова – об игре Матвея в матче с «Фламенго»

Комментарии

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова прокомментировала игру мужа в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1, пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Ребят, сегодня победный спам. Счастлива видеть в его жизни эти прекрасные моменты, когда Матвей доказывает всё своим трудом. Бывают разные периоды, но те невероятные эмоции в дни, когда он творит что-то уникальное, просто накрывают меня с головой. Столько слёз я сегодня пролила, да и седых волос, кажется, прибавилось. Хорошо, что их не видно. Ещё один трофей, ещё одна важная победа, ещё один вечер, когда каждый, кто смотрит футбол, знает: этот парень сделал то, чего до сих пор не делал никто», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Напомним, в серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.

Новости. Футбол
