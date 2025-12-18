Скидки
Хвича Кварацхелия опубликовал фото с медалью после победы «ПСЖ» в Межконтинентальном кубке

Комментарии

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия опубликовал в соцсетях фотографию из раздевалки после победы своей команды в финале Межконтинентального кубка ФИФА над бразильским «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

На фото Хвича держит в руках кубок победителя турнира, а в зубах золотую медаль.

Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии

Грузинский вингер забил единственный мяч своей команды в основное время. Парижане победили в серии послематчевых пенальти после того, как российский голкипер Матвей Сафонов отразил четыре удара соперника.

