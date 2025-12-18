Хвича Кварацхелия опубликовал фото с медалью после победы «ПСЖ» в Межконтинентальном кубке
Поделиться
Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия опубликовал в соцсетях фотографию из раздевалки после победы своей команды в финале Межконтинентального кубка ФИФА над бразильским «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
На фото Хвича держит в руках кубок победителя турнира, а в зубах золотую медаль.
Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии
Грузинский вингер забил единственный мяч своей команды в основное время. Парижане победили в серии послематчевых пенальти после того, как российский голкипер Матвей Сафонов отразил четыре удара соперника.
Материалы по теме
Зарубежные спортсмены с российским паспортом:
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
03:15
-
03:15
-
03:02
-
02:56
-
02:24
-
02:14
-
02:11
-
01:58
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:25
-
01:15
-
01:14
-
01:00
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:24
-
00:12
-
00:07
-
00:05
- 17 декабря 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:48
-
23:46
-
23:33