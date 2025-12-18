Генич отреагировал на игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Сафонов красавец!!!» — написал Генич на личной странице в телеграм-канале.

Напомним, в серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.