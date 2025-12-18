Скидки
Губерниев выложил пост, посвящённый игре Матвея Сафонова в Межконтинентальном кубке

Комментарии

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост с реакцией на игру голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Матвей Сафонов огромный молодец!!! Большой спортсмен!!! Взял 4 пеналя и ещё один мощный трофей!!! Сафонов — уважуха, достоин быть первым номером в «ПСЖ»!!! Большому кораблю (вратарю) — большое плавание!!!» —написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в котором пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Статистика Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка

