Губерниев выложил пост, посвящённый игре Матвея Сафонова в Межконтинентальном кубке

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост с реакцией на игру голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

«Матвей Сафонов огромный молодец!!! Большой спортсмен!!! Взял 4 пеналя и ещё один мощный трофей!!! Сафонов — уважуха, достоин быть первым номером в «ПСЖ»!!! Большому кораблю (вратарю) — большое плавание!!!» —написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в котором пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Статистика Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка

Топ-5 легенд футбола: