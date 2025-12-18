Скидки
«ПСЖ» разметил фотографию Матвея Сафонова на главной странице сайта

Комментарии

На главной страницы официального сайта французского «Пари Сен-Жермен» сейчас размещена фотография российского вратаря Матвея Сафонова с заголовком «Гигантский, Матвей Сафонов принёс Парижу Межконтинентальный кубок».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Напомним, в финальном матче Межконтинентального кубка парижане обыграли бразильский «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Матвей в послематчевой серии отразил четыре подряд удара соперников и был признан лучшим игроком матча.

Фото: Официальный сайт «ПСЖ»

Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом. Ранее футболист становился чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

