«ПСЖ» разметил фотографию Матвея Сафонова на главной странице сайта
Поделиться
На главной страницы официального сайта французского «Пари Сен-Жермен» сейчас размещена фотография российского вратаря Матвея Сафонова с заголовком «Гигантский, Матвей Сафонов принёс Парижу Межконтинентальный кубок».
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
Напомним, в финальном матче Межконтинентального кубка парижане обыграли бразильский «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Матвей в послематчевой серии отразил четыре подряд удара соперников и был признан лучшим игроком матча.
Фото: Официальный сайт «ПСЖ»
Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом. Ранее футболист становился чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Материалы по теме
Победители футбольных турниров-2025:
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
03:15
-
03:15
-
03:02
-
02:56
-
02:24
-
02:14
-
02:11
-
01:58
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:25
-
01:15
-
01:14
-
01:00
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:32
-
00:25
-
00:24
-
00:24
-
00:12
-
00:07
-
00:05
- 17 декабря 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:48
-
23:46
-
23:33