«Их вратарь был великолепен». Игрок «Фламенго» — о четырёх отбитых пенальти Сафонова
Полузащитник «Фламенго» Хиорхьян де Арраскаета высказался о четырёх отбитых пенальти российского голкипера «ПСЖ» (1:1, 2:1 пен.) Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Их вратарь был великолепен. Лео Перейра никогда раньше не бил пенальти по центру ворот, но у вратаря была интуиция, и он остался в центре. У нас нет претензий по этому поводу. Мы сделали все возможное, и на этот раз нам не повезло. Но, как я уже сказал, я очень благодарен всем», — приводит слова де Арраскаеты ESPN.
Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.
Комментарии
