«Их вратарь был великолепен». Игрок «Фламенго» — о четырёх отбитых пенальти Сафонова

Полузащитник «Фламенго» Хиорхьян де Арраскаета высказался о четырёх отбитых пенальти российского голкипера «ПСЖ» (1:1, 2:1 пен.) Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

«Их вратарь был великолепен. Лео Перейра никогда раньше не бил пенальти по центру ворот, но у вратаря была интуиция, и он остался в центре. У нас нет претензий по этому поводу. Мы сделали все возможное, и на этот раз нам не повезло. Но, как я уже сказал, я очень благодарен всем», — приводит слова де Арраскаеты ESPN.

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.