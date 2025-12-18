Радимов: на глазах всего мира «ПСЖ» выиграл титул благодаря Сафонову

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

«На глазах всего мира «ПСЖ» выиграл титул благодаря Матвею — феноменальная история. Он отразил все эти мячи. Это выглядело классно. Тренеру нужно задуматься: будет играть Шевалье или Сафонов. Как по мне, то Сафонов номер один. Это показательный урок для тех, кто пытается ныть, что им не доверяют. Так и нужно доказывать, что ты достоин играть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

Самые дорогие российские футболисты: