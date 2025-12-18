Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Роналду в «Реале»

Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 58-й гол за «Реал» в 2025 году. Футболист оформил дубль в матче Кубка Испании с «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2).

Таким образом, Мбаппе до одного гола сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.

До конца 2025 года «Реалу» предстоит провести ещё один матч – с «Севильей» в чемпионате Испании

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 29 голов и четыре результативные передачи.