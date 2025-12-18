Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Роналду в «Реале»

Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Роналду в «Реале»
Комментарии

Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 58-й гол за «Реал» в 2025 году. Футболист оформил дубль в матче Кубка Испании с «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2).

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Талавера-де-ла-Рейна
Талавера-де-ла-Рейна
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 41'     0:2 Фаррандо – 45+1'     1:2 Арройо – 80'     1:3 Мбаппе – 88'     2:3 ди Ренсо – 90+1'    

Таким образом, Мбаппе до одного гола сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.

До конца 2025 года «Реалу» предстоит провести ещё один матч – с «Севильей» в чемпионате Испании

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 29 голов и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Внезапная концовка «Реала» в игре с аутсайдером третьей лиги! Таких нервов Алонсо не ждал
Внезапная концовка «Реала» в игре с аутсайдером третьей лиги! Таких нервов Алонсо не ждал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android