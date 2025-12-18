«Преподнёс трофей на блюдечке». «ПСЖ» — об игре Сафонова в Межконтинентальном кубке

Официальный сайт «ПСЖ» оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонова отразил четыре пенальти.

«Затем слово взял Матвей Сафонов, который выдал выдающуюся игру в серии пенальти, отразив не менее четырёх ударов и буквально преподнёс трофей «красно-синим» на блюдечке!

По итогам драматичной развязки «Пари Сен-Жермен» был вознаграждён за своё доминирование и впервые в истории завоевал Межконтинентальный кубок. Это ещё одна дата, навсегда вписанная в летопись столичного клуба, и уже шестой трофей, выигранный в 2025 году», — написано на официальном сайте парижан.

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.