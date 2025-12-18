Аршавин рассказал, повлияет ли игра Сафонова в Межконтинентальном кубке на место в основе

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался на тему перспективы российского голкипера Матвея Сафонова во французском «ПСЖ» после финального матча Межконтинентального кубка — 2025, где парижане одолели бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

«Молодец. Что он сделал — укрепит его позиции в команде. Он станет основным вратарём и будет играть до конца сезона», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». В остальных матчах сезона в основном составе французского гранда провёл Люка Шевалье.

Материалы по теме Радимов: на глазах всего мира «ПСЖ» выиграл титул благодаря Сафонову

Самые скандальные футболисты в истории: