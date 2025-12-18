Скидки
Footmarcato: Сафонов провёл вечер, который способен изменить его парижскую историю

Комментарии

Французское издание Footmercato в материале под заголовком «Героический вечер нового любимца Парижа Матвея Сафонова» указало, что исход финальной встречи Межконтинентального кубка — 2025 определила игра российского вратаря. Напомним, в решающей игре «ПСЖ» одолел «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Неожиданно заняв место Шевалье в четвёртый раз подряд после недавнего возвращения из‑за травмы, Матвей Сафонов провёл вечер, который способен изменить его парижскую историю. Долгое время не выделявшийся в составе, он сыграл решающую роль: в серии пенальти россиянин отразил четыре из пяти ударов бразильцев. После финального свистка игроки и штаб «ПСЖ» подбежали к вратарю и подняли его на руки перед трибуной, где тысячи болельщиков скандировали его имя. В Париже, возможно, появился новый любимец», — написано в статье на французском издании Footmarcato.

Напомним, Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

Аршавин рассказал, повлияет ли игра Сафонова в Межконтинентальном кубке на место в основе

