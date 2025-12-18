Тренер «ПСЖ» высказался о победе в матче с «Фламенго», где Сафонов отразил четыре пенальти
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Мы проанализировали «Фламенго», это команда, которая не только побеждает, но и показывает хороший футбол. Очень компактная команда, которая обороняется на всех участках поля. Это была очень сложная игра. Конечно, Филипе может тренировать любую команду в Европе», — приводит слова Энрике L’Équipe.
Напомним, в серии послематчевых пенальти российский голкипер парижан Матвей Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для россиянина этот трофей стал шестым в составе французской команды.
