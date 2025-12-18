Радимов объяснил, как Сафонову удалось отразить четыре пенальти в матче с «Фламенго»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о четырёх сейвах российского вратаря Матвея Сафонова в серии послематчевых пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025, где «ПСЖ» одолел бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Надо отдать должное Сафонову. Он знал манеру бьющих. Он не только отразил удары, но и готовился к ним, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». В остальных матчах сезона в основном составе французского гранда провёл Люка Шевалье.

