Радимов объяснил, как Сафонову удалось отразить четыре пенальти в матче с «Фламенго»

Комментарии

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о четырёх сейвах российского вратаря Матвея Сафонова в серии послематчевых пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025, где «ПСЖ» одолел бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Надо отдать должное Сафонову. Он знал манеру бьющих. Он не только отразил удары, но и готовился к ним, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». В остальных матчах сезона в основном составе французского гранда провёл Люка Шевалье.

