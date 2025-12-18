Скидки
Тимур Журавель: днём хотел написать, как здорово было бы Сафонову перейти в «Борнмут»

Российский журналист Тимур Журавель высказался о российском голкипере Матвее Сафонове, который вместе с «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА, обыграв в финале «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В серии пенальти Сафонов отразил четыре пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Вообще-то мы собрались на свой маленький корпоративчик, но Сафонов нас отвлёк. Днём хотел написать, как здорово было бы Моте перейти в «Борнмут», чтобы играть постоянно. Но теперь он будет и тут уверенно первым», — написал Журавель на личной странице в телеграм-канале.

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.

