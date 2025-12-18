Тимур Журавель: днём хотел написать, как здорово было бы Сафонову перейти в «Борнмут»

Российский журналист Тимур Журавель высказался о российском голкипере Матвее Сафонове, который вместе с «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА, обыграв в финале «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В серии пенальти Сафонов отразил четыре пенальти.

«Вообще-то мы собрались на свой маленький корпоративчик, но Сафонов нас отвлёк. Днём хотел написать, как здорово было бы Моте перейти в «Борнмут», чтобы играть постоянно. Но теперь он будет и тут уверенно первым», — написал Журавель на личной странице в телеграм-канале.

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан с 2024 года.