Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был невероятен!» Витинья – об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка

«Он был невероятен!» Витинья – об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Витинья оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил три удара в серии послематчевых пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Это невероятное чувство. Это был действительно важный финал, и мы его выиграли. Было тяжело, мы много работали, и теперь мы очень счастливы. Мы чувствуем, что хорошо поработали, приложив немало усилий и немного удачи, но именно это нам и было нужно. Сафонов тоже был невероятен!» — приводит слова Витиньи официальный сайт «ПСЖ».

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан.

Материалы по теме
Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео
Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android