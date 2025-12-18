«Он был невероятен!» Витинья – об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Полузащитник «ПСЖ» Витинья оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил три удара в серии послематчевых пенальти.

«Это невероятное чувство. Это был действительно важный финал, и мы его выиграли. Было тяжело, мы много работали, и теперь мы очень счастливы. Мы чувствуем, что хорошо поработали, приложив немало усилий и немного удачи, но именно это нам и было нужно. Сафонов тоже был невероятен!» — приводит слова Витиньи официальный сайт «ПСЖ».

Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выступает за парижан.