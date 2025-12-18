Скидки
Матвей Сафонов отразил 6 пенальти из 10 в двух послематчевых сериях в составе «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отразил 6 пенальти из 10 в двух послематчевых сериях в составе французского гранда. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в телеграм.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Напомним, «ПСЖ» завоевал титул, обыграв «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). Сафонов отыграл весь матч и отразил четыре 11-метровых удара из пяти в послематчевой серии. В другой серии пенальти в матче 5-го раунда Кубка Франции сезона-2024/2025 Матвей сумел отбить два удара из пяти, принеся победу парижанам над «Лансом» (1:1, 4:3 пен.).

Данный трофей стал шестым для россиянина в составе французского гранда. Ранее футболист становился чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

