Матвей Сафонов отразил 6 пенальти из 10 в двух послематчевых сериях в составе «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отразил 6 пенальти из 10 в двух послематчевых сериях в составе французского гранда. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в телеграм.

Напомним, «ПСЖ» завоевал титул, обыграв «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). Сафонов отыграл весь матч и отразил четыре 11-метровых удара из пяти в послематчевой серии. В другой серии пенальти в матче 5-го раунда Кубка Франции сезона-2024/2025 Матвей сумел отбить два удара из пяти, принеся победу парижанам над «Лансом» (1:1, 4:3 пен.).

Данный трофей стал шестым для россиянина в составе французского гранда. Ранее футболист становился чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Материалы по теме Радимов объяснил, как Сафонову удалось отразить четыре пенальти в матче с «Фламенго»

ТОП-5 фактов о российском футболе: