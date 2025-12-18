«ПСЖ» оставил послание в раздевалке после победы в Межконтинентальном кубке

«ПСЖ» оставил послание в раздевалке после победы в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Напомним, в серии послематчевых пенальти российский голкипер парижан Матвей Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин также был признан лучшим игроком встречи. Для Матвея этот трофей стал шестым в составе французской команды.

«Спасибо, Доха. «ПСЖ» — чемпион Межконтинентального кубка», — написано в записке.

Фото: Фото: Соцсети «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выиграл все свои серии пенальти под руководством Луиса Энрике. Ранее «ПСЖ» по пенальти победил «Ланс» в Кубке Франции (декабрь 2024 года), «Ливерпуль» в Лиге чемпионов в марте 2025-го, «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА (август 2025 года).