«Сейвфонов!» Сборная России отреагировала на игру Сафонова в Межконтинентальном кубке

Официальный телеграм-канал сборной России отреагировал на блестящую игру голкипера национальной команды и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка, в котором парижане обыграли в серии пенальти бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь отразил четыре удара в решавшей судьбу трофея послематчевой серии и принёс своему клубу титул.

«SAVE4NOV!» (Сейвфонов — англ.), — гласит текст поста официального телеграм-канала сборной России с победными фото Сафонова и гиперссылкой на пост его личного канала с послематчевой реакцией.

26-летний Матвей Сафонов стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира ФИФА.

Видео: Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год