«Сейвфонов!» Сборная России отреагировала на игру Сафонова в Межконтинентальном кубке

Официальный телеграм-канал сборной России отреагировал на блестящую игру голкипера национальной команды и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка, в котором парижане обыграли в серии пенальти бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь отразил четыре удара в решавшей судьбу трофея послематчевой серии и принёс своему клубу титул.
«SAVE4NOV!» (Сейвфонов — англ.), — гласит текст поста официального телеграм-канала сборной России с победными фото Сафонова и гиперссылкой на пост его личного канала с послематчевой реакцией.
26-летний Матвей Сафонов стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира ФИФА.
Видео: Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год
- 18 декабря 2025
-
06:18
-
06:07
-
06:03
-
05:53
-
05:32
-
04:55
-
04:54
-
04:38
-
04:37
-
04:29
-
04:22
-
04:18
-
04:14
-
03:56
-
03:40
-
03:36
-
03:15
-
03:15
-
03:02
-
02:56
-
02:24
-
02:14
-
02:11
-
01:58
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:25
-
01:15
-
01:14
-
01:00
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:46