«Сейвфонов!» Сборная России отреагировала на игру Сафонова в Межконтинентальном кубке

Комментарии

Официальный телеграм-канал сборной России отреагировал на блестящую игру голкипера национальной команды и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка, в котором парижане обыграли в серии пенальти бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь отразил четыре удара в решавшей судьбу трофея послематчевой серии и принёс своему клубу титул.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«SAVE4NOV!» (Сейвфонов — англ.), — гласит текст поста официального телеграм-канала сборной России с победными фото Сафонова и гиперссылкой на пост его личного канала с послематчевой реакцией.

26-летний Матвей Сафонов стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира ФИФА.

Видео: Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год

Сафонов — первый в истории, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА
