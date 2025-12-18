Скидки
Коринтианс — Васко да Гама, результат матча 18 декабря 2025, счёт 0:0, первый матч финала Кубка Бразилии, Депай, Юри Алберто

«Коринтианс» и «Васко да Гама» сыграли вничью в первом матче финала Кубка Бразилии
Утром 18 декабря завершился финальный матч Кубка Бразилии, в котором играли «Коринтианс» и «Васко да Гама». Встреча состоялась на стадионе «Нео Кимика Арена» (Сан-Паулу, Бразилия). Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Отметим, по ходу встречи мяч в сетку ворот соперника забил нидерландский нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай. Однако после просмотра VAR гол был отменён из-за положения вне игры.

Кроме того, в матче приняли участие экс-игроки клубов РПЛ: Витиньо, известный по выступлениям за ЦСКА, бывший форвард «Зенита» Юри Алберто и экс-защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан. Витиньо и Ренан отметились в матче жёлтыми карточками.

Ответный матч Кубка Бразилии состоится 22 декабря. Начало — в 7:00 мск.

