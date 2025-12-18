«Смущает только одно». Радимов отреагировал на трансфер Лукаса Веры в «Локомотив»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансфере Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Это качественный футболист. Для разнообразия атакующих действий он точно пригодится. Смущает только одно: «Локомотив» делал ставку на отечественных футболистов, а тут иностранец. А так это усиление, конечно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее 28-летний Вера выступал в РПЛ за «Химки», откуда перешёл в «Аль-Вахду», но не провёл ни одного матча за клуб. Игрок покинул команду из ОАЭ 23 сентября и находился в статусе свободного агента. В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки», всего провёл в РПЛ 85 матчей, забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач. Игрок ещё летом мог присоединиться к железнодорожникам, но трансфер сорвался.

