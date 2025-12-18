Аршавин назвал фактор, который помог Сафонову отразить четыре удара в серии пенальти

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о четырёх сейвах российского вратаря Матвея Сафонова в серии послематчевых пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025, где «ПСЖ» одолел бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Игроки «ПСЖ» били ужасно. Если бы они свои удары забили, то не было бы столько отбитых ударов у Сафонова», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во данной встрече в составе французского гранда не смогли реализовать свои 11-метровые удары фоврард Усман Дембеле и вингер Брэдли Баркола. В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». В остальных матчах сезона в основном составе французского гранда провёл Люка Шевалье.

Материалы по теме Матвей Сафонов отразил 6 пенальти из 10 в двух послематчевых сериях в составе «ПСЖ»

Российские футболисты за рубежом: