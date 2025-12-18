Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин: в «Реале» что-то не в порядке, они вымучивают победы

Андрей Аршавин: в «Реале» что-то не в порядке, они вымучивают победы
Комментарии

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал непростую победу мадридского «Реала» в выездном матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом третьего дивизиона «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2).

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Талавера-де-ла-Рейна
Талавера-де-ла-Рейна
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 41'     0:2 Фаррандо – 45+1'     1:2 Арройо – 80'     1:3 Мбаппе – 88'     2:3 ди Ренсо – 90+1'    

«Реал» владел преимуществом. Игра давалась. Может быть, где‑то было невезение против них и вратарь. Как по мне, такие пенальти назначать нельзя. После него можно было выключить телевизор. Но «Талавера», забив гол, поверила в себя, а «Реал» выключил телевизор. Возвращение в игру далось им тяжело. «Реал» показал, что в команде что‑то не в порядке. Они вымучивают победы. Это на репутации Хаби Алонсо должно сказаться», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый и третий голы «Реала» забил французский нападающий Килиан Мбаппе, который на 41-й минуте открыл счёт с пенальти. К 80-й минуте «сливочные» выигрывали 2:0, но хозяева поля дважды смогли сократить отставание.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании

Видео: Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

Материалы по теме
Внезапная концовка «Реала» в игре с аутсайдером третьей лиги! Таких нервов Алонсо не ждал
Внезапная концовка «Реала» в игре с аутсайдером третьей лиги! Таких нервов Алонсо не ждал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android