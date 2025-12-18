Андрей Аршавин: в «Реале» что-то не в порядке, они вымучивают победы

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал непростую победу мадридского «Реала» в выездном матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом третьего дивизиона «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2).

«Реал» владел преимуществом. Игра давалась. Может быть, где‑то было невезение против них и вратарь. Как по мне, такие пенальти назначать нельзя. После него можно было выключить телевизор. Но «Талавера», забив гол, поверила в себя, а «Реал» выключил телевизор. Возвращение в игру далось им тяжело. «Реал» показал, что в команде что‑то не в порядке. Они вымучивают победы. Это на репутации Хаби Алонсо должно сказаться», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый и третий голы «Реала» забил французский нападающий Килиан Мбаппе, который на 41-й минуте открыл счёт с пенальти. К 80-й минуте «сливочные» выигрывали 2:0, но хозяева поля дважды смогли сократить отставание.

