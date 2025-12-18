«Герой «ПСЖ» сегодня». Лига 1 опубликовала несколько постов об игре Сафонова с «Фламенго»
Пресс‑служба Лиги 1 опубликовала несколько постов об игре российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане одолели «Фламенго» — 1:1, 2:1 пен.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Герой «ПСЖ» сегодня: Матвей Сафонов», — написано в аккаунте Лиги 1 в X.
После награждения соцсети чемпионата Франции выложили ещё один пост с фотографией Матвея, который подписали так: «КАКОЙ ЖЕ МУЖЧИНА, МАТВЕЙ САФОНОВ».
Фото: Соцсети Лиги 1
Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти от Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
