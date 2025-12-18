В Испании отреагировали на игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка — 2025

Испанское издание Mundo Deportivo в материале под заголовком «Луис Энрике и ПСЖ завоевали шестой трофей в серии пенальти с Сафоновым в роли героя» указывает, что исход матча решила серия послематчевых пенальти, в которой четыре 11-метровых удара отразил российский вратарь парижан Матвей Сафонов. Напомним, в решающей игре «ПСЖ» одолел «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«В этой серии пенальти ключевую роль сыграл российский вратарь Матвей Сафонов: он отразил четыре удара игроков «Фламенго». Луис Энрике предпочёл сделать его основным вместо Шевалье, и Сафонов подтвердил этот выбор», — говорится в публикации на Mundo Deportivo.

Напомним, Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

