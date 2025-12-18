Официальный аккаунт чемпионата мира отреагировал на рекорд Матвея Сафонова
Официальный аккаунт чемпионата мира по футболу в социальной сети X отреагировал на игру российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка, где парижане обыграли в серии пенальти бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Вратарь сборной России отразил четыре удара в послематчевой серии и принёс своему клубу трофей.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Сафонов — настоящий босс!» — гласит текст поста официального аккаунта чемпионата мира с победным фото Сафонова, на котором его качают счастливые одноклубники.
26-летний Матвей Сафонов стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира ФИФА.
Видео: ЧЕТЫРЕ ПОДРЯД сейва Сафонова в серии пенальти за «ПСЖ»
