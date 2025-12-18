Официальный аккаунт чемпионата мира отреагировал на рекорд Матвея Сафонова

Официальный аккаунт чемпионата мира по футболу в социальной сети X отреагировал на игру российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка, где парижане обыграли в серии пенальти бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Вратарь сборной России отразил четыре удара в послематчевой серии и принёс своему клубу трофей.

«Сафонов — настоящий босс!» — гласит текст поста официального аккаунта чемпионата мира с победным фото Сафонова, на котором его качают счастливые одноклубники.

26-летний Матвей Сафонов стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира ФИФА.

Видео: ЧЕТЫРЕ ПОДРЯД сейва Сафонова в серии пенальти за «ПСЖ»