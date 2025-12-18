Скидки
В Италии высказались об игре Сафонова в титульном матче, упомянув Доннарумму и Шевалье

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport в заметке под заголовком «Героический Сафонов! Четыре пенальти!» указывает, что шестой титул сезона «Пари Сен-Жермен» во многом был добыт благодаря российскому вратарю команды Матвею Сафонову. Напомним, в решающей игре «ПСЖ» одолел «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Шестой титул в сезоне — «ПСЖ» обязан своему вратарю. Обязан не Шевалье, пришедшему на смену Доннарумме, а Сафонову: в последние недели он вытеснил француза из основы и в серии пенальти отразил четыре удара подряд», — говорится в материале на сайте La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

В Испании отреагировали на игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка — 2025

Победители футбольных турниров-2025:

