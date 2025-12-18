В Италии высказались об игре Сафонова в титульном матче, упомянув Доннарумму и Шевалье

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport в заметке под заголовком «Героический Сафонов! Четыре пенальти!» указывает, что шестой титул сезона «Пари Сен-Жермен» во многом был добыт благодаря российскому вратарю команды Матвею Сафонову. Напомним, в решающей игре «ПСЖ» одолел «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).
«Шестой титул в сезоне — «ПСЖ» обязан своему вратарю. Обязан не Шевалье, пришедшему на смену Доннарумме, а Сафонову: в последние недели он вытеснил француза из основы и в серии пенальти отразил четыре удара подряд», — говорится в материале на сайте La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».
Победители футбольных турниров-2025:
- 18 декабря 2025
-
07:50
-
07:44
-
07:15
-
07:03
-
07:00
-
06:41
-
06:35
-
06:18
-
06:07
-
06:03
-
05:53
-
05:32
-
04:55
-
04:54
-
04:38
-
04:37
-
04:29
-
04:22
-
04:18
-
04:14
-
03:56
-
03:40
-
03:36
-
03:15
-
03:15
-
03:02
-
02:56
-
02:24
-
02:14
-
02:11
-
01:58
-
01:50
-
01:48
-
01:32
-
01:25