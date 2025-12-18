Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова после победной серии пенальти в Межконтинентальном кубке

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова после победной серии пенальти в Межконтинентальном кубке
Комментарии

Победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» в ночь с 17 на 18 декабря мск стал обладателем Межконтинентального кубка, переиграв в послематчевой серии пенальти победителя Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Главным героем матча стал российский голкипер парижан Матвей Сафонов, который отразил четыре одиннадцатиметровых из пяти в решающей серии. После её завершения игроки «Пари Сен-Жермен» принялись качать Сафонова, этот момент попал на видео, опубликованное в социальных сетях.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

26-летний Матвей Сафонов стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира под эгидой ФИФА.

Материалы по теме
«Сейвфонов!» Сборная России отреагировала на игру Сафонова в Межконтинентальном кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android