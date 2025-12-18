Игроки «ПСЖ» качают Сафонова после победной серии пенальти в Межконтинентальном кубке

Победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» в ночь с 17 на 18 декабря мск стал обладателем Межконтинентального кубка, переиграв в послематчевой серии пенальти победителя Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Главным героем матча стал российский голкипер парижан Матвей Сафонов, который отразил четыре одиннадцатиметровых из пяти в решающей серии. После её завершения игроки «Пари Сен-Жермен» принялись качать Сафонова, этот момент попал на видео, опубликованное в социальных сетях.

26-летний Матвей Сафонов стал первым вратарём в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира под эгидой ФИФА.