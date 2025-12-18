Нападающий «Акрона» Пестряков отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

Форвард тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков ответил на вопрос о трансферном интересе к нему со стороны московского ЦСКА.

«Я полностью сфокусирован на «Акроне» и своём развитии. Сам ни с кем не разговаривал, лично на меня никто не выходил. Для меня это тот же самый интерес, как и для всех журналистов и любителей футбола. Есть клубы и представители, которые при необходимости погрузятся в этот процесс», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

19-летний вингер Дмитрий Пестряков в 18 матчах текущего сезона за «Акрон» во всех турнирах забил шесть голов и выполнил два результативных паса.

Видео: Игроки «Акрона» спели в раздевалке песню «Седая ночь»